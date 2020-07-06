Власти не поддержали предложения о поддержке независимых АЗС и либерализации рынка бензина

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минэнерго, Минфин, Минэкономразвития, Минтранс и ФАС считают, что в настоящее время нецелесообразно кардинально менять действующую систему налогообложения нефтеперерабатывающей отрасли и рынка АЗС, чтобы поддержать независимые заправки, а также не видят необходимости в либерализации рынка. Это следует из письма заместителя министра энергетики Павла Сорокина президенту Независимого топливного союза (НТС, объединяет АЗС, не входящие в вертикально-интегрированные нефтяные компании) Павлу Баженову, которое имеется в распоряжении ТАСС. Документ подготовлен Минэнерго совместно с другими министерствами и ФАС.

В письме идет речь о предложениях Баженова о снижении ставки НДС, отмене демпфирующего механизма и "инфляция минус", а также о либерализации цен на бензин и предоставлении налоговых вычетов по транспортному налогу. Ранее соответствующее письмо было разослано в профильные министерства и ведомства, а также курирующему отрасль вице-премьеру.

По вопросу либерализации цен на бензин и отмены системы "инфляция минус" (по которому государство принимает меры, чтобы не допустить рост стоимости бензина выше среднего по стране уровня инфляции) Минэнерго отметило, что по законодательству цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию.

"Ценообразование складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения с учетом экспортной альтернативы (цена на нефтепродукты на мировых рынках за вычетом транспортной составляющей и экспортной пошлины), а также действующей налоговой политики", - говорится в письме.

Контроль за деятельностью юрлиц, которые занимаются организацией торговли на рынке, осуществляет ФАС. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба будет принимать меры реагирования, указывает Минэнерго.

О других предложениях

Минэнерго также выступило против приостановки действия демпфирующего механизма до конца 2020 года, так как он позволяет не допустить рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке выше инфляции при увеличении стоимости нефти.

"Демпфирующий механизм позволяет стабилизировать цены для конечных потребителей на внутреннем рынке, что является важным для поддержания социальной стабильности в будущем, когда внешние ценовые условия снова смогут измениться. Кроме того, демпфер позволяет сдерживать рост розничных цен в пределах инфляции, а также обеспечивать справедливую доходность поставок моторного топлива российскими нефтеперерабатывающими заводами на внутренний рынок в зависимости от внешних условий", - поясняется в письме.

По информации Минфина, в 2019 году выплаты нефтяным компаниям из федерального бюджета составили около 300 млрд рублей. В 2020 году при цене нефти $42 за баррель и курсе 68 рублей за доллар поступления акцизов на нефтяное сырье ожидаются свыше 350 млрд рублей.

Власти также выступили против идеи снизить ставку НДС на 10 процентных пунктов до конца 2020 года, так как прогнозируемый дефицит бюджета по итогам 2020 года составит более 4 трлн рублей.

Ведомства не поддержали и предложение ввести каникулы для частного бизнеса по страховым отчислениям во внебюджетные фонды, а также предоставить налоговые вычеты по транспортному налогу, уплаченному перевозчиками системе "Платон".