Аэропорт Крыма восстановил частоту полетов после снятия ограничений из-за пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Аэропорт Симферополя 5 июля впервые обслужил более 200 рейсов, что превышает прошлогодние показатели. Авиаузел восстановил частоту полетов, существовавшую до начала пандемии нового коронавируса, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе воздушной гавани.

Пассажиропоток в аэропорту Симферополя резко сократился в марте из-за пандемии коронавируса. В апреле авиакомпании отменили 62% рейсов. В мае он сократился на 330 тыс. человек, или на 90,2% в сравнении с тем же периодом 2019 года. После отмены с 15 июня обязательной обсервации для приезжающих в Крым аэропорт принял и отправил за неделю 614 рейсов, показатель вырос почти на 40%.

"Международный аэропорт Симферополь начал обслуживать более 200 рейсов в сутки. 5 июля впервые в этом году аэропорт принял и отправил 202 авиарейса, что превышает показатели этого же дня 2019 года. Общее количество принятых и отправленных в начале июля 2020 года рейсов соответствует прошлогоднему, что свидетельствует о восстановлении частоты полетов в Крым после кризиса, связанного с COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что маршрутная сеть полетов крымского аэропорта в начале этого июля, как и прошлым летом, достигла 56 направлений. "Полеты в Крым уже выполняют 15 авиакомпаний. В прошедшее воскресенье впервые с 2018 года аэропорт принял прямой рейс из Хабаровска, который выполнила авиакомпания "Россия" на 522-местном двухпалубном Boeing 747 по заказу туроператора "Библио-Глобус". Рейсы из столицы Хабаровского края и обратно будут выполняться раз в неделю до 6 сентября", - отмечается в сообщении.

В воскресенье, 5 июля, также впервые в этом году были выполнены прямые рейсы в Крым из Ижевска и обратно. "Полеты между столицей Удмуртской Республики и Симферополем выполняются один раз в неделю - по воскресеньям. С 26 июля по 6 сентября частота рейсов из Ижевска вырастет до двух раз в неделю за счет запуска полетов по пятницам. С 12 по 26 сентября прямые рейсы между Удмуртией и Крымом будут выполняться один раз в неделю по субботам", - сообщили в аэропорту.

Коммерческий директор аэропорта Симферополя Сергей Дяйкин отметил, что руководство авиаузла рассчитывает на дальнейшее расширение сети маршрутов. "За прошлую неделю аэропорт Симферополь в целом обслужил 1180 регулярных рейсов, что уже соответствует показателям 2019 года. В минувшее воскресенье воздушная гавань впервые в этом сезоне приняла и отправила более 200 рейсов. Это означает, что в июле после продолжительного трудного для всей авиаотрасли периода, связанного с COVID-19, частота и география полетов в аэропорту Симферополь восстановилась до предкризисных значений и по некоторым показателям даже превзошла их", - сказал Дяйкин.

Об аэропорте

Аэропорт Симферополь основан в 1936 году и является единственным гражданским аэропортом на территории Крыма. На протяжении последних пяти лет он входил в первую десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. С 2015 года ежегодно обслуживает более 5 млн пассажиров и в летний период обладает самой широкой маршрутной сетью в России на внутренних воздушных линиях среди региональных аэропортов.