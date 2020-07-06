В СФ поддерживают законопроект о возможности ввоза в РФ дефицитных подсанкционных товаров

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по международным делам на заседании в понедельник принял решение направить в Госдуму положительный отзыв на законопроект, дающий право правительству РФ разрешать ввоз в Россию дефицитных подсанкционных товаров.

"Документ сейчас уже находится в Государственной думе, готовится к первому чтению, мы просто должны принять отзыв перед первым чтением. Я посчитал возможным и необходимым, поскольку мы представляем комитет, вынести на коллективное обсуждение, чтобы наша позиция была бы коллективной. Если нет каких-то принципиальных возражений, мы отзыв в поддержку этого законопроекта направим в Государственную думу", - сказал глава комитета Константин Косачев.

Вопросов и возражений от сенаторов во время обсуждения данного вопроса не возникло.

Согласно законопроекту, кабмин сможет принимать решение о ввозе в РФ не только в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ, но и товаров, "производимых в РФ, но которые в силу особых условий (например, режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации) попали в категорию дефицитных". На заседании Косачев привел в пример первые дни пандемии коронавируса, когда "наблюдался дефицит медицинских масок, защитной одежды и приборов искусственной вентиляции легких".

Закон о "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" был принят Госдумой в мае 2018 года. Согласно документу, правительству по решению президента РФ предоставляется право вводить различные меры противодействия, которые при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ. В то же время в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия (противодействия).