{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СФ поддерживают законопроект о возможности ввоза в РФ дефицитных подсанкционных товаров

Документ готовится к первому чтению в Госдуме

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Совета Федерации по международным делам на заседании в понедельник принял решение направить в Госдуму положительный отзыв на законопроект, дающий право правительству РФ разрешать ввоз в Россию дефицитных подсанкционных товаров.

"Документ сейчас уже находится в Государственной думе, готовится к первому чтению, мы просто должны принять отзыв перед первым чтением. Я посчитал возможным и необходимым, поскольку мы представляем комитет, вынести на коллективное обсуждение, чтобы наша позиция была бы коллективной. Если нет каких-то принципиальных возражений, мы отзыв в поддержку этого законопроекта направим в Государственную думу", - сказал глава комитета Константин Косачев.

Вопросов и возражений от сенаторов во время обсуждения данного вопроса не возникло.

Согласно законопроекту, кабмин сможет принимать решение о ввозе в РФ не только в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ, но и товаров, "производимых в РФ, но которые в силу особых условий (например, режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации) попали в категорию дефицитных". На заседании Косачев привел в пример первые дни пандемии коронавируса, когда "наблюдался дефицит медицинских масок, защитной одежды и приборов искусственной вентиляции легких".

Закон о "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" был принят Госдумой в мае 2018 года. Согласно документу, правительству по решению президента РФ предоставляется право вводить различные меры противодействия, которые при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ. В то же время в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия (противодействия).

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссия
Вологодская область создаст дополнительно 2,5 тыс. рабочих мест за счет Резервного фонда
Безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, а также на благоустройстве территорий и в социальных службах
Читать полностью