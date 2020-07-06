Строительство альтернативной серпантину трассы в Сочи включили в федеральный проект

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Правительство РФ включило новую трассу Джубга - Сочи, которую планируют построить в качестве альтернативного существующему серпантину пути к курортным городам в Краснодарском крае, в опорную сеть российских дорог, ее протяженность составит 119 км, сообщил у себя в телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В конце декабря 2019 года во время рабочей поездки в Краснодарский край президент РФ Владимир Путин отметил необходимость строительства альтернативной автотрассы Джубга - Сочи. В настоящее время дорога представляет собой серпантин, что значительно осложняет движение автотранспорта к курортным городам региона. Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявлял, что правительством поставлена задача о формировании опорной сети автомобильных дорог РФ, куда может войти и дорога от Джубги до Сочи по Черноморскому побережью.

"Правительство включило новую трассу Джубга - Сочи в опорную сеть российских дорог, это хорошая новость для нашего региона. Уверен, новую дорогу ждут не только жители нашего края, но и туристы со всей страны. Пожалуй, это самый напряженный участок на трассе к морю, и в летний сезон он особенно перегружен. Ее протяженность составит 119 километров, она будет построена в обход населенных пунктов", - говорится в сообщении губернатора Краснодарского края.

По данным пресс-службы администрации региона, строительство альтернативной трассы повлияет на развитие туристического потенциала не только Сочи, но и всего Черноморского побережья. Самым напряженным участком существующей трассы является автодорога, проходящая по территории Туапсинского района. Существующая двухполосная трасса, проходящая по горному серпантину, является единственным маршрутом, соединяющим Сочи с другими регионами России, в летний период, когда в регион устремляются туристы, фиксируется перегруженность трассы.