КБР получит более 44,5 млн рублей на выплаты соцработникам из федерального бюджета

НАЛЬЧИК, 6 июля. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) получит дополнительно более 44,5 млн рублей на выплаты соцработникам. Это связано с тем что выплаты продлены до 15 сентября, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона.

Соответствующий документ подписан главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 млрд рублей.

"На сегодняшний день стимулирующие выплаты в Кабардино-Балкарии произведены в размере 21 млн рублей. Республика на указанные цели получит еще 44,6 млн рублей. Средства будут распределены между сотрудниками пяти социальных учреждений КБР, которые закрыты на карантин", - говорится в сообщении.

Регионам России дополнительно выделено порядка 3,6 млрд рублей на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска. Это связано с тем, что выплаты продлены на два месяца - до 15 сентября. Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 млрд рублей.