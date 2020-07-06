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Мощности польского участка газопровода "Ямал - Европа" забронированы почти полностью

Мощности трубопровода до 2035 года пока не забронированы

ВАРШАВА, 6 июля. /ТАСС/. Транзит российского газа по территории Польши в Европу в 2021 году продолжится и после истечения срока действия долгосрочного контракта: мощности польского участка трубопровода "Ямал - Европа" на будущий год зарезервированы примерно на 90%. Об этом свидетельствуют данные компании - оператора польской сети газопроводов Gaz-System, размещенные на ее аукционной платформе.

Состоявшийся в понедельник аукцион на мощности трубопровода на 2021 газовый год - с 1 октября 2020 по 1 октября 2021 года - завершился резервацией 34,04 млн кВт ч из 34,041 млн кВт ч, предложенных на вход в польскую ГТС в пункте "Кондратки".

На аукционной платформе сегодня также предлагались мощности трубопровода на перспективу до 2035 года. Они забронированы не были.

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