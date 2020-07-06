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Основной индекс Гонконгской биржи вырос до максимума с начала марта

По мнению аналитиков, рост связан с оживлением экономики Китая

ТАСС, 6 июля. Торги на Гонконгской бирже в понедельник завершились ростом основного индекса Hang Seng на 3,81%. Как следует из информации, размещенной на сайте этой площадки, данный показатель поднялся до 26 339 пунктов - максимального значения последних четырех месяцев.

В ходе нынешней торговой сессии Hang Seng набрал 966 пунктов, преодолев отметку в 26 146 пунктов, достигнутую 6 марта.

Положительная динамика наблюдалась и на других биржах Китая. Основной индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite подскочил на 5,71%, а индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component вырос на 4,09%. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих этих площадках индекс CSI300 поднялся на 5,67%.

Рост котировок эксперты связывают с оживлением экономики Китая. КНР постепенно восстанавливает свою промышленность и торговлю после спада из-за пандемии коронавируса нового типа.

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Китай
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