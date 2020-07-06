Путин обсудит с главой "Аэрофлота" ситуацию в авиаперевозках на фоне пандемии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит в понедельник с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым ситуацию в сфере авиаперевозок на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Путин сегодня в Кремле позанимается делами "Аэрофлота", он проведет совещание с главой этого отечественного авиаперевозчика Савельевым, обсудит дела, связанные с непростой ситуацией, вытекающей из пандемии [коронавируса]", - сказал он.

Песков напомнил, что эта тема неоднократно обсуждалась на уровне правительства, и Путин "принял решение на высшем уровне заслушать доклад Савельева".

Кроме того, по словам представителя Кремля, у главы государства на 6 июля "запланировано несколько внутренних рабочих встреч и серия международных телефонных разговоров".