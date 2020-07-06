Nord Stream 2 AG не может начать прокладку труб ввиду возможной апелляции

СТОКГОЛЬМ, 6 июля. /ТАСС/. Компания Nord Stream 2 AG не сможет сразу приступить к прокладке труб на незаконченном участке газопровода "Северный поток - 2" к юго-востоку от острова Борнхольм после получения разрешения на использование судов с якорным позиционированием. Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по запросу этой компании на использование таких судов может быть обжаловано в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики до 3 августа, сообщил в понедельник ТАСС глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.

"Nord Stream 2 AG надо будет подождать четыре недели. Наше сегодняшнее решение может быть обжаловано в Датском апелляционном совете по вопросам энергетики до 3 августа, и работы в течение этого периода начинать нельзя", - отметил он.

На основании статьи 2 параграфа 6 Закона о континентальном шельфе право на обжалование имеют "местные и общенациональные объединения или организации, основная задача которых - охрана природы и окружающей среды, или те, что в силу своих целей защищают существенные интересы в области рекреации". Вместе с жалобой эти объединения или организации должны представить свои уставы в апелляционный совет в качестве подтверждения, что они являются местными или общенациональными и что их цель соответствует заявленным требованиям.

Обжалование необходимо оформить в письменном виде в течение четырех недель с момента обнародования решения, то есть апелляция должна быть подана до 3 августа 2020 года.