Вологодская область создаст дополнительно 2,5 тыс. рабочих мест за счет Резервного фонда

ВОЛОГДА, 6 июля. /ТАСС/. Власти Вологодской области дополнительно создадут 2,5 тыс. общественных и временных рабочих мест на выделенные из Резервного фонда правительства РФ деньги в размере 52 млн рублей. Эти рабочие места будут открыты в дополнение к планируемым до конца года 5 тыс., говорится в сообщении пресс-службы губернатора области.

Соответствующее распоряжение о выделении средств за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном сайте кабинета министров. Всего в этом году регионам будет выделено более 4 млрд рублей, что позволит трудоустроить свыше 80 тыс. человек.

"Мы видим, что эта мера оказалась эффективной и востребованной. В настоящий момент на общественных работах трудоустроено около 1 200 вологжан, а до конца года должно быть создано не менее пяти тысяч рабочих мест. Благодаря выделению федеральных средств мы сможем дополнительно организовать еще около двух с половиной тысяч мест на общественных и временных работах", - цитирует пресс-служба губернатора Олега Кувшинникова.

Безработным предложат трудоустройство в строительстве, агропромышленном комплексе, в сфере транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, а также на благоустройстве территорий и в социальных службах. Кроме того, на предприятиях, где из-за ограничений по коронавирусу, сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу.

В Вологодской области общественные работы организованы с 25 мая. Люди, оставшиеся без работы, задействованы в благоустройстве и уборке территории, очистке помещений, зданий и сооружений, на подсобных работах. Это не требует специального образования, квалификации или подготовки, но позволяет заработать около 20 тыс. рублей в месяц (муниципальный размер оплаты труда с учетом северного коэффициента и ряда доплат). Из областного бюджета работодателям было выделено 87 млн рублей на организацию таких работ. Всего более 140 вологодских предприятий и организаций заявили о готовности организовать такие рабочие места, в том числе крупные промышленные компании, леспромхозы, транспортные предприятия.