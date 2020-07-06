ЦБ хочет расширить коридор базовых ставок тарифов ОСАГО для легковых авто физлиц на 10%

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Банк России планирует расширить коридор базовых ставок тарифов ОСАГО для легковых авто физлиц на 10% вниз и вверх, для авто юрлиц - на 20%, а для такси - на 30%, сообщил в ходе онлайн-конференции зампред регулятора Владимир Чистюхин.

"Мы предполагаем расширить тарифный коридор в среднем на 11% и вверх и вниз. Для наиболее многочисленной группы легковых авто физических лиц тариф будет расширен на 10% вверх и вниз (рамки тарифа будут находиться в пределах 2 тыс. 471 - 5 тыс. 436 руб. - прим. ТАСС). По легковым авто юрлиц тариф расширяется на 20% в обе стороны, по такси - на 30%, грузовые автомобили - также на 20%, автобусы, трамваи и троллейбусы - практически без изменений", - отметил Чистюхин.

По его словам, ЦБ рассчитывает, что расширение коридора произойдет одновременно со вступлением в силу 24 августа закона, который позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО.

Расширение тарифного коридора, как указал Чистюхин, позволит страховщикам снижать тарифы по ОСАГО для аккуратных водителей.

"Банк России планирует расширить тарифный коридор ОСАГО, чтобы страховые компании могли назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения", - отметил он.

Соответствующий проект указания уже опубликован на сайте ЦБ РФ.