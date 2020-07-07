Сессия "Иннопром онлайн". "Глобальная промышленность vs глобальная эпидемия"

Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

Песков: ведомства не советовались с Путиным, определяя размер ущерба от ЧП в Норильске

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что ему ничего не известно о контактах главы государства и руководителя компании "Норильский никель"

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