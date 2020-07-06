МЭР актуализирует стратегию социально-экономического развития СКФО до 2025 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство экономического развития России подготовит новую версию стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2025 года с упором на развитие туризма в макрорегионе. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в министерстве.

"Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года была утверждена в 2010 году. Однако, учитывая изменение социально-экономического положения субъектов СКФО, вызовов, вставших перед российской экономикой из-за последствий ограничений, вызванных новой коронавирусной инфекций, нестабильным положением в мировой экономике, а также работой над Общенациональным планом восстановления экономики страны, Минэкономразвития РФ приступил к обновлению стратегии социально-экономического развития СКФО", - сообщили в МЭР.

Как отметил первый заместитель Министра экономического развития РФ Михаил Бабич, основной точкой роста для экономики всех субъектов СКФО является туризм. "В последние годы интерес российских и иностранных туристов к отдыху на территории Северо-Кавказского федерального округа стабильно растет, и туристский сектор играет значительную роль в улучшении социально-экономических показателей субъектов. Идет рост влияния так называемой "экономики впечатлений" в экономику округа в целом. В первую очередь - создание новых рабочих мест, обеспечение стабильных доходов жителей СКФО", - привели в министерстве слова Бабича.

По данным МЭР, при разработке стратегии будет проведен анализ социально-экономического положения СКФО, выявлены основные тенденции, проблемы и вызовы его социально-экономического развития. Планируется, что в проведении аналитических исследований будет участвовать благотворительный фонд социальных и благотворительных проектов "ПосетиКавказ", деятельность которого направлена на содействие развитию туризма и здравоохранения на территории СКФО, формированию благоприятного инвестиционного климата субъекта.

Уточняется, что для проведения соответствующей работы федеральным бюджетом на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в виде субсидии Фонду "ПосетиКавказ", а Минэкономразвития России разработан соответствующий проект постановления правительства России, предусматривающий правовые механизмы, необходимые для доведения ассигнований. "Реализация мероприятий актуализированной стратегии позволит создать благоприятные условия для развития сферы туризма, что в свою очередь окажет положительное влияние на развитие малого и среднего предпринимательства в этой и смежных сферах. Таким образом, реализация стратегии позволит обеспечить повышение уровня и качества жизни населения макрорегиона", - считает Бабич.

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил министерство, правопреемником которого стало Минэкономразвития. Завершить упразднение Минкавказа планировалось до 30 июня. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил срок проведения мероприятий по упразднению Министерства по делам Северного Кавказа до 15 августа.