Оптовые цены на рыбу в России продолжают снижаться

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Росрыболовство за прошедшую неделю фиксирует дальнейшее снижение оптовой стоимости рыбы в России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"За прошедший период с 29 июня по 5 июля цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка, в основном, продолжили снижение", - отмечается в сообщении.

В частности, по данным ведомства, в Дальневосточном регионе сохранялась тенденция к снижению цен на минтай (77 рублей за кг, -6,1%) и треску (145 руб./кг, -6,5%) под влиянием неблагоприятной конъюнктуры мирового рынка. При этом появившийся спрос со стороны внутреннего потребителя способствовал укреплению цен на камбалу (68 руб./кг, +4,6%). Отмечается рост цен на первые предложения лососевых свежего вылова, однако в Росрыболовстве ожидают, что цены будут изменяться по мере нарастания объемов вылова. Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились.

На Северо-Западе России, по данным ведомства, продолжает снижаться цена на треску (200 руб./кг, -4,8%) и пикшу (128 руб./кг, -1,5%), что обусловлено неустойчивым экспортным и внутренним спросом, цены на другие виды мороженой рыбы были стабильны или тоже снижались: скумбрия (135 руб./кг), сельдь (69 руб./кг).

В центральных регионах дешевели минтай (98 руб./кг, -2%) и сельдь (68 руб./кг, -1,4%) в условиях высокого уровня складских запасов и слабого потребительского спроса. Цены на другие виды мороженой рыбы остались стабильны: скумбрия (140 руб./кг), мойва (120 руб./кг).

Также отмечается незначительное снижение розничных цен. В период с 23 по 29 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную уменьшился на 0,2%. В сравнении с началом года цены не изменились, добавили в Росрыболовстве.