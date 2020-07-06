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Песков: сокращение числа бедных россиян является приоритетом президента и правительства

Как отметил пресс-секретарь главы государства, в то же время иногда мировая реальность негативно влияет на реализацию этих планов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Антон Новодережкин/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сокращение числа бедных является основным приоритетом президента РФ Владимира Путина и правительства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Борьба за сокращение количества тех, кто находится ниже уровня бедности, является одним из главных приоритетов для президента Путина и нашего правительства, - сказал он журналистам. - Действует целый ряд программ, направленных на сокращение бедности". "Иногда, к сожалению, мировая реальность, такая как всемирный кризис 2008 года, как беспрецедентный кризис, связанный с пандемией 2020 года, негативно влияет на реализацию этих планов правительства, но тем не менее это не значит что кто-то собирается сидеть сложа руки", - отметил представитель Кремля.

"Нацпроекты работают, да в них могут вносится корректировки, но они работают и здесь ведется планомерная работа", - подчеркнул Песков.

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