Аграрии Кабардино-Балкарии получили 1,2 млрд рублей господдержки с начала года

НАЛЬЧИК, 6 июля. /ТАСС/. Агропромышленная отрасль Кабардино-Балкарии (КБР) получила 1,2 млрд рублей господдержки с начала года. Это составляет больше половины средств, запланированных на год, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"По состоянию на 2 июля 2020 года на развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии направлено порядка 1,2 млрд рублей бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета около 1,1 млрд рублей, из бюджета республики - более 82 млн рублей. Это порядка 52% от запланированного лимита на развитие сельхозотрасли республики на текущий год", - рассказали в ведомстве, отметив, что среди субъектов СКФО это лучший показатель по освоению бюджетных средств и выше средне российского показателя.

Господдержку получили отдельные подотрасли растениеводства и животноводства, бюджетные средства направлены на возмещение процентов по инвестиционным кредитам и по кредитам малым формам хозяйствования, финансируются мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры и созданию современного облика сельских территорий. Отмечается, что в текущем году продолжится оказание господдержки по направлениям "Начинающий фермер", "Семейные фермы", "Агростартап", по грантовой поддержке сельхозкооперации, развитие мелиорации и др.

"Кабардино-Балкария - аграрная республика, где активно развиваются и получают господдержку как растениеводческие, так и животноводческие направления, под особым вниманием развитие инфраструктуры на сельских территориях. В целом на развитие агропромышленного комплекса республики в текущем году планируется направить не менее 2,2 млрд рублей бюджетных средств или более 115% к финансированию прошлого года", - прокомментировал министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев.

Господдержка является важным и неотъемлемым фактором успешного и эффективного развития отрасли, благодаря которому наши аграрии внедряют современные способы производства сельскохозяйственной продукции, повышая ее конкурентные качества и расширяя тем самым рынки сбыта, в том числе и экспорт, считает он.