"Аэрофлот" отказался от шахматной рассадки на всех рейсах

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Аэрофлот" не планирует в обязательном порядке вводить на рейсах шахматную рассадку для профилактики коронавируса, так как это экономически нецелесообразно. Кроме того, риск заразиться на борту самолета очень мал, заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.

"В мире это общепризнанно: самолет является герметичной капсулой, и на всех самолетах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99-97 [процентов] - это примерно уровень операционных. Воздух меняется каждые 3-5 минут. Воздух берется из компрессора из-под двигателя, нагревается до 290 градусов. То есть формально на борту заболеть очень сложно. Это показывает и статистика обслуживающего персонала. Наши бортпроводники на борту практически не заболевали, у нас небольшой процент всего лишь. Это и мировая практика. Поэтому мы договорились [с Роспотребнадзором], что на борту будут маски, будут перчатки", - рассказал Савельев.

По его словам, "Аэрофлот" планирует применять шахматную рассадку только на слабо загруженных рейсах.

"Но рассадки не будет шахматной, будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас", - объяснил Савельев. - Но на борту, хочу сказать, что сейчас ввиду слабой загрузки, до 50%, конечно, мы делаем шахматную рассадку, потому что есть такая возможность. Но принципиально мы считаем, что на борту риск заражения очень низкий".

Ранее Роспотребнадзор предлагал в обязательном порядке ввести шахматную рассадку в самолетах, но в итоговую версию рекомендаций по снятию введенных из-за коронавируса ограничений этот пункт не вошел. Такое решение было принято после критики инициативы со стороны авиационных властей и самих перевозчиков. В частности, глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявлял, что необходимость обеспечивать социальную дистанцию в салоне лайнеров приведет к подорожанию билетов как минимум до 70 тыс. рублей.