В Совфеде предлагают снять с ФСИН запрет на госзакупку иностранных промышленных товаров

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в понедельник направит на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина предложение не распространять запрет на учреждения ФСИН на госзакупку ряда иностранных промышленных товаров. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в соответствующее постановление правительства путем внесения в него положений о том, что оно не распространяется на госзакупки продукции, производимой учреждениями уголовно-исполнительной системы, и на закупки с целью реализации федеральных и региональных целевых программ, направленных на развитие уголовной-исполнительной системы и обеспечение правопорядка", - говорится в письме.

По словам Кутепова, данное постановление обязывает участника закупки представить заказчику в составе заявки на участие выписку из реестра российской промышленной продукции в качестве подтверждения факта производства продукции на территории РФ. В комитет палаты по экономической политике поступает информация, что к началу действия документа многие поставщики и производители, ориентированные на поставку товаров для нужд государственных и муниципальных учреждений, не успели включить свои товары в данный реестр, уточняет сенатор. Как объясняет Кутепов, для включения сведений в реестр российской промышленной продукции необходимо получение сертификата о происхождении товара или акта экспертизы торгово-промышленной палаты РФ, срок выдачи которого "достаточно длителен"

"С проблемами, связанными с реализацией постановления, столкнулись и учреждения ФСИН России. Возникла проблема невозможности приобретения оборудования и техники в рамках реализации государственной и региональных программ из-за отсутствия у потенциальных поставщиков выписок из реестра. Процесс получения выписок идет, но сроки выдачи по поданным заявкам - 2 месяца, требуются дополнительные финансовые затраты, в результате срываются закупочные процедуры", - подчеркивает Кутепов.

Кроме того, по словам сенатора, государственные заказчики после вступления в силу документа приостанавливают закупки у учреждений ФСИН как у единственного поставщика и предлагают приложить к заключаемому контракту выписку из данного реестра. Также среди предложений сенатора - перенести срок начала действия положений об обязательном предоставлении выписок из реестра на 1 октября 2020 года, а также рассмотреть вопрос о снятии с учреждений уголовно-исполнительной системы требования включать свою продукцию в реестр российской промышленной продукции.

Постановление кабмина

Правительство РФ с 1 июля установило запрет на госзакупки ряда иностранных промышленных товаров, в числе которых легковые и грузовые автомобили, железнодорожная техника. Так, запрет на госзакупки товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением стран ЕАЭС, коснется легковых автомобилей, транспортных средств для перевозки 10 и более человек, грузовых автомобилей, автомобилей скорой медицинской помощи, железнодорожных локомотивов, подвижных составов, путевого оборудования и устройств, железнодорожных и трамвайных вагонов (кроме транспортных средств, предназначенных для технического обслуживания или ремонта).

При этом запрет не действует при отсутствии производства товара на территории России. Также под действие документа не попадают закупки одной единицы товара стоимостью не более 100 тыс. рублей, совокупности товаров общей стоимостью менее 1 млн рублей, закупки в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны, управления делами президента РФ. Кроме того, ограничение не будет действовать для закупок МВД транспортных средств, которые производятся для обеспечения безопасности объектов государственной охраны.

С 30 апреля подобный запрет уже действует по целому перечню товаров, обозначенному в постановлении правительства РФ. Туда включена одежда, обувь, бумага и картон, некоторые материалы (камень, стекло, бетон), определенные телекоммуникационные приборы, краны, станки, оборудование для промпроизводства, промышленные посудомоечные машины, машины для сельского и лесного хозяйства, бульдозеры, транспортные средства для обслуживания нефтяных и газовых скважин, несколько видов транспортных средств, прицепы, несколько видов судов и самолетов, вертолеты и некоторые виды мебели.