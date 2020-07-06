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На дорогах Петербурга протестируют беспилотный автомобиль StarLine

Испытания начнутся с 10 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Беспилотный автомобиль StarLine, разработкой которого занимается команда инженеров петербургской компании НПО "Старлайн", приступит к испытаниям на дорогах 10 июля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба научно-производственного объединения.

В конце мая беспилотник прошел государственные дорожные испытания и получил сертификацию. Проведением сертификации и оценкой беспилотных автомобилей занимается государственный научный центр ФГУП "НАМИ", который разрабатывает и испытывает автотранспортные средства.

"10 июля беспилотный автомобиль StarLine начинает тестирования на дорогах общего пользования. Первые испытания высокоавтоматизированного транспортного средства пройдут в районе Марсова поля Санкт-Петербурга. Во время тестирования в салоне беспилотника для контроля движения будет находиться инженер-испытатель", - говорится в сообщении.

Беспилотный автомобиль StarLine сегодня умеет достаточно уверенно двигаться в условиях малозагруженного города. Он определяет дорожные знаки, светофоры и пешеходов, объезжает препятствия, может перестраиваться на другую полосу. Ранее беспилотник уже тестировался на закрытых площадках, на территории Сколково, участвовал в заезде у Крымского моста и стал финалистом гонки беспилотников "Зимний город", которая состоялась в 2019 году.

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