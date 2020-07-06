Внедрение маркировки молочной продукции пройдет в январе - октябре 2021 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Внедрение обязательной маркировки молочной продукции будет поэтапным и проходить с января по октябрь 2021 года. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"С лета прошлого года идет эксперимент (по маркировке молочной продукции - прим. ТАСС). Он должен закончиться в этом году. В течение фактически трех кварталов, с 1 января до 1 октября, будет поэтапное внедрение обязательной маркировки моточной продукции. Выбран специальный щадящий режим в зависимости от срока годности продукции, от ее упаковки и так далее", - сказал он.

По словам Евтухова, на данный момент в эксперименте задействованы 3,7 тыс. участников, в том числе производители, включая малый бизнес и розничные компании.

"Помимо того, что есть большое количество участников, выбрано два десятка предприятий разного уровня, с разным объемом производства, где вся система прогоняется от сырья до готовой продукции, отлаживаются бизнес-процессы. Рассчитываются, предлагаются решения, чтобы они были минимальны с точки зрения цены и высочайшими - с точки зрения качества оборудования, которое необходимо устанавливать", - сказал он.

Евтухов также напомнил, что систему маркировки планируется интегрировать с системой электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", которая отслеживает качество сырья. "Предстоит достаточно большой объем работы проделать", - считает замминистра. Однако при этом, по его данным, число участников эксперимента растет, даже несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней сложности. "Мы считаем, что по молочной продукции у нас к концу года может закончиться эксперимент и мы будем понимать, каким образом дальше вводить ее обязательную маркировку", - заключил он.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации, эксперимент по маркировке готовой молочной продукции проводится с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. С 20 января 2021 года начинается обязательная маркировка по определенным группам, по остальным группам - не позднее 1 октября 2021 года. Оператором национальной системы маркировки "Честный Знак" в соответствии с распоряжением правительства является "Оператор-ЦРПТ".