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Минпромторг: система обязательной маркировки лекарств и обуви работает без сбоев

Новые правила маркировки вступили в силу в России 1 июля 2020 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Работа системы обязательной маркировки лекарств и обуви, которая начала применяться в России с 1 июля 2020 года, идет без сбоев. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

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"Работа идет полным ходом. В первые дни все идет, к счастью, без сбоев, это очень хороший результат. Будем надеяться, что так и дальше будет идти", - сказал он.

По словам Евтухова, в частности, маркировка на рынке лекарств демонстрирует очень хорошие показатели и динамику, хотя ранее именно по этой группе товаров возникало много вопросов. "Изначально обязательная маркировка лекарств должна была стартовать с начала этого года. Но было принято решение о переносе", - напомнил заместитель министра.

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РоссияЕвтухов, Виктор Леонидович
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