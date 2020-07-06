В системе маркировки зарегистрировались около 98% бюджетных медорганизаций России

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Около 98% бюджетных медицинских организаций РФ зарегистрировались в системе маркировки. Об этом в ходе онлайн-конференции в понедельник сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора маркировки, Михаил Дубин.

"На текущий момент в системе маркировки зарегистрировано 98% бюджетных медицинских организаций", - сказал он.

Дубин отметил, что для полного исключения каких-либо сбоев в деятельности медорганизаций организована временная схема работы для тех, кто по каким-либо причинам не успел установить оборудование для маркировки. "Для больниц временно есть схема вывода лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи напрямую в систему мониторинга движения лекарственных препаратов", - пояснили в ЦРПТ.

По мнению Дубина, полноформатная маркировка во время пандемии оказалась полезным инструментом. "Маркировка позволяет продемонстрировать по сути виртуальный склад в разрезе конкретных препаратов, субъектов РФ, понять, где есть риски потенциального дефицита тех или иных лекарств, и до населения эти препараты своевременно довести", - пояснил он.

Пилотный проект по маркировке лекарств начался 1 февраля 2017 года. Обязательная маркировка лекарств категории семи высокозатратных нозологий началась 1 октября 2019 года. Для остальных лекарств, согласно закону об обращении лекарственных средств, обязательная маркировка началась 1 июля текущего года.