Союз индустрии гостеприимства отметил рост спроса на внутренний туризм в РФ в июне

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) фиксирует повышенный интерес к внутреннему туризму в июне, сообщили ТАСС в пресс-службе союза.

"Россияне соскучились по отдыху и с гораздо большими надеждами ждут и планируют этот сезон", - отметил президент ОСИГ Грант Бабасян, слова которого приводит пресс-служба. "Действительно сегодня мы наблюдаем ажиотажный спрос россиян на различные виды отдыха и туристические направления. Эту тенденцию подтверждает высокий спрос на бронирование в отелях Крыма и Сочи, а местами уже имеется и овербукинг, что привело к увеличению стоимости размещения в гостевых домах и гостиничном секторе", - указал вице-президент ОСИГ Алексей Волков.

Так, по данным ОСИГ, на сегодняшний день уровень бронирования отелей в Крыму превышает 90%. По прогнозам Минкурортов республики, в июле в Крыму отдохнут около полутора миллионов туристов.

Данные экспресс-аудита ОСИГ по теме "отдых в России этим летом", проведенного с 1 мая по 30 июня в русскоязычном сегменте интернета, показали, что в мае 142 тыс. авторов оставили 180 тыс. сообщений с вовлечением 14,6 тыс. пользовательских действий - лайков, репостов, комментариев, а уже в июне сообщений стало 216 тыс. от 170 тыс. авторов, что на 20% больше, чем в мае, с вовлечением свыше 16 тыс. пользовательских действий, что на 10% больше по сравнению с предыдущим периодом.

Количество запросов об отдыхе в России в сервисе оценки пользовательского интереса "Яндекс.Wordstat" составило в июне 221 тыс., тогда как в мае было 112 тыс., что показывает почти двукратный рост по сравнению с предыдущим периодом. "Существенную долю в сформированной выборке составили результаты анализа запросов в социальных сетях, где люди не только ищут места для отдыха, но и планируют путешествия, спрашивают советы и делятся идеями, многие сообщают о том, что уже добрались до мест отдыха", - отметил руководитель аналитического центра ОСИГ Андрей Сулейков.

При этом он добавил, что в этом году 77% пользователей высказываются нейтрально об отдыхе в России, 18,4% - положительно и только 4,6% - негативно. По замерам 2019 года, количество негативных сообщений об отдыхе в некоторых регионах порой доходило до 20%.

В то же время, как говорится в исследовании, наиболее часто среди россиян интересуются информацией об отдыхе женщины (65%). В мае - июне 2020 г. активно планировали путешествия люди в возрасте от 25 до 34 лет (30% авторов). За ними в рейтинге следуют путешественники в возрасте от 35 до 44 лет (23%). Замыкает тройку возрастная группа 45-59 лет (16%).

Анализ статистики по географическому признаку интересующихся темой планирования летнего отпуска, показал, что наибольшее число сообщений поступает из Москвы и Крыма - 16,5% и 9,3% соответственно. На третьем месте - Санкт-Петербург (9,25%).