Минпромторг призвал крупные компании участвовать в пилотных проектах по маркировке

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ призвал крупные компании участвовать в пилотных проектах по маркировке, заявил в ходе онлайн-конференции статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Хотелось бы обратиться ко всем крупным компаниям по тем видам продукции, которые сейчас в эксперименте, поддержать эти эксперименты и активно в них поучаствовать. От того, как они пройдут этот этап, тоже очень многое зависит", - отметил Евтухов.

Он напомнил, что сейчас в России проходит эксперимент по маркировке воды. "Надо сказать, что здесь, к сожалению, не так много участников. При этом крупные производители почему-то отказались от участия в маркировке", - добавил он.

"Это возможность самим заблаговременно посмотреть, как это будет происходить, как это будет встроено в производственные процессы компании и заранее подготовиться. Тем более, что больше компаний участвует в эксперименте, тем проще нам потом сделать так, чтобы эксперимент прошел качественно", - пояснил замминистра.

Евтухов подчеркнул, что по итогам проведения эксперимента может быть принято решение о введении определенного отлагательного периода.

О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.