Директор "Tele2 Ретейл" возглавил объединенную с "Ростелекомом" розничную сеть

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Директор мобильной розницы оператора Tele2 Денис Голещихин назначен главой объединенной с "Ростелекомом" розничной сети, говорится в сообщении госоператора.

В рамках консолидации "Ростелекомом" Tele2 компании решили объединить свои розничные сети, сообщил ранее президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. Объединенная розница создается на базе ООО "Ростелеком - Розничные системы" (РРС, "дочка" "Ростелекома"), при этом директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2 Игорь Майстренко избран председателем обновленного совета директоров РРС, а Голещихин - генеральным директором. Ранее занимавший должность руководителя РРС Денис Ильин остается в компании в должности заместителя генерального директора и продолжит участвовать в ключевых бизнес-процессах сети.

"Объединенная команда во главе с Денисом Голещихиным сосредоточится на улучшении операционных и финансовых показателей сети, совершенствовании клиентского сервиса и внедрении инновационных подходов к развитию ретейла. Команда займется разработкой и реализацией стратегии развития сети, совершенствованием программы для привлечения партнеров, запуском новых услуг и поиском перспективных областей для развития продаж. Необходимо минимизировать влияние пандемии на бизнес: первоочередные задачи - увеличение продаж и обеспечение оптимального баланса затрат на дистрибуцию", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что розничные точки Tele2 и "Ростелекома" продолжат работу с сохранением своих брендов. Розничная сеть "Ростелекома" насчитывает более 800 центров продаж и обслуживания, Tele2 - свыше 3,3 тыс. точек продаж.

В марте 2020 г. "Ростелеком" закрыл сделку по консолидации Tele2. До этого он владел 45% оператора, остальным пакетом владела структура Tele2Russia Holding AB (доля ВТБ в ней составляет 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова - 40%, банка "Россия" - 10%). В результате сделки "Ростелеком" консолидировал 100% Tele2, а в акционерную структуру госоператора вошли, в том числе бывшие владельцы Tele2.