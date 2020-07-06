Кабмин предлагает вводить экспериментальный правовой режим на 3 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Срок действия экспериментального правого режима будет ограничен тремя годами, при этом он может быть продлен при определенных условиях, следует из поправок правительства, предложенных к законопроекту "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", принятом Госдумой в первом чтении 12 мая (документ есть в распоряжении ТАСС).

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект до конца весенней сессии.

"Срок действия экспериментального правового режима определяется в программе экспериментального правового режима <...> и не может превышать трех лет. Программой экспериментального правового режима могут быть установлены различные сроки участия в экспериментальном правовом режиме для различных субъектов указанного режима", - говорится в тексте документа.

Кроме того, дополняются требования к участникам экспериментальных правовых режимов - в частности, они не могут быть иностранными юридическими лицами, а также российскими юрлицами, если доля в их уставном капитале иностранных юрлиц, зарегистрированных в офшорах, составляет 50% и более.

О законопроекте

Законопроект регулирует порядок инициирования, установления, осуществления, мониторинга реализации, определения результатов экспериментальных правовых режимов, определяет требования к их участникам.

Согласно инициативе, установление таких режимов возможно в восьми сферах, в которых предлагается применять цифровые инновации: медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт (в том числе беспилотный), электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок, дистанционная торговля, строительство, государственные и муниципальные услуги и государственный контроль (надзор), промышленность.

Законопроектом предлагается наделить субъекты РФ правом устанавливать экспериментальные правовые режимы в рамках полномочий регионов. В сфере финансовых технологий Банк России предлагается наделить полномочиями по установлению экспериментальных правовых режимов с учетом особенностей, учитывающих специфику правового статуса ЦБ.