Авиакомпания "Азимут" увеличила число рейсов из Ростова-на-Дону в Симферополь и Казань

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июля. /ТАСС/. Крупнейший авиаперевозчик Юга России - авиакомпания "Азимут" - увеличил число рейсов из Ростова-на-Дону в популярные у туристов Симферополь и Казань. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Платова.

"В международном аэропорту Платов (входит в холдинг "Аэропорты регионов") увеличено число рейсов базового перевозчика, авиакомпании "Азимут", по популярным туристическим направлениям", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, до конца весенне-летней навигации в расписание введен дополнительный утренний рейс А4-105/106 в Симферополь. Перелеты планируется выполнять по вторникам, четвергам и субботам: из Платова самолет отправляется в 09:25 мск, садится в аэропорту Симферополя в 10:40 мск, обратно борт вылетает в 16:05 мск, а в 17:20 мск прибывает в Ростов-на-Дону. При этом сохраняется ежедневный рейс в Симферополь А4-205/206. Таким образом, трижды в неделю из Платова в Крым будет выполняться по два рейса в день, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, с 6 июля и до 19 октября вводится дополнительный вылет по понедельникам рейса А4-215/216 в Казань. "В первый день недели самолет вылетает из Платова в 13:25 мск, в столицу Татарстана прибывает в 15:10 мск. Обратно отправляется в 16:00 мск и в 17:50 мск садится в Ростове. Перелеты в Казань также осуществляются по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Платова в 12:40 мск, из Казани - в 15:15 мск. Прибытие в Ростов - в 17:05 мск", - сообщили в пресс-службе ростовского аэропорта.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. В январе 2018 года Ростовская область в лице компании "Региональная корпорация развития" (на 100% принадлежит региону) вошла в состав акционеров перевозчика с долей 25% - блокирующий пакет акций теперь дает возможность участвовать в заседаниях совета директоров и принимать решения по инвестициям.