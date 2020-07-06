Эксперт: закон о поддержке инноваций защитит права технологических предпринимателей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Поправки к проекту закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике", одобренные правительством в начале июля, направлены на защиту прав технологических предпринимателей. Об этом в понедельник сообщил ТАСС заместитель генерального директора Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано" Алексей Качай.

"Законом в явном виде предусмотрена защита прав технологических предпринимателей, тех, кто пытается запустить новый проект и привлекает на это различные финансовые ресурсы. Фактически закон предоставляет "право на риск". У технологического предпринимателя это право точно должно быть", - сказал Качай.

Государственная дума в ходе первого чтения "О внесении изменений в федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" очень внимательно отнеслась к законопроекту и рекомендовала экспертам и разработчикам усилить аспекты, связанные с правом на риск непосредственно технологического предпринимателя, напомнил он. Последние принятые правительством поправки будут рассматриваться в ходе второго чтения.

"Будет разорвана неверная логическая цепочка, когда, желая реализовать прорывную идею, ты привлекаешь финансирование, в том числе, от государства, и всегда рискуешь не достичь запланированного результата, что в наших реалиях часто автоматически приводит к необоснованному уголовному преследованию. К тому же бывает и так, что стартап развивается изначально по плану, но затем понимает, что то, что было задумано для одной области, будет значительно более эффективно совсем в другой. И закон снимает риски неизбежного наказания за такое переориентирование продукта", - отметил заместитель генерального директора ФИОП.

Поддержанные правительством изменения в закон вводят ряд новых понятий, которые увязывают инновационную деятельность на самых разных ее этапах, проводят прямую взаимосвязь между научно-технической разработкой и последующей коммерциализацией технологии и продукта.

"Фактически заложена целостная система государственной поддержки инноваций на всех стадиях - от создания стартапа, проходя все стадии его развития с привлечением венчурного и прямого финансирования, и вплоть до покупки технологических компаний - бывших стартапов - крупными компаниями или их выхода на биржу. Все это четко увязано с формами государственной поддержки, условиями ее предоставления, с бюджетным законодательством, с рыночными инструментами, которыми пользуются институты развития (согласно законопроекту, правительство будет формировать их четкий перечень) и конечными получателями господдержки", - сказал Качай.

Оценка эффективности использования бюджета

По мнению директора по правовому сопровождению инвестиционной деятельности и законодательных инициатив РВК Ирины Мониной, принятые поправки определяют нормы оценки эффективности бюджетных средств, которые выделяются на реализацию высокорискованных технологических и инновационных проектов, также они позволяют перейти к портфельной оценке эффективности работы институтов развития.

"Таким образом, теперь проверяющие органы должны будут при оценке эффективности управления учитывать весь портфель и использовать методики, довольно близкие к рыночным. Далее еще предстоит работа - закрепить детали заложенных принципов в подзаконных актах и мотивировать профессиональные управляющие компании участвовать в новых совместных проектах", - сказала Монина.