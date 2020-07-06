Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на надеждах на создание вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи с открытием сессии в понедельник выросли. Одним из факторов, повлиявших на настроения участников рынка, стали надежды на скорое создание вакцины от коронавируса, отметила газета The Wall Street Journal, комментируя открытие сессии.
"Рост числа случаев заражения коронавирусом в ряде штатов не отпугнул инвесторов, которые надеются на то, что процесс восстановления экономики будет продолжаться, а санитарные меры в отдельных штатах не будут чрезмерно жесткими", - говорится в сообщении.
Промышленный индекс Dow Jones на открытии сессии вырос на 330,56 пункта (1,28%) - до отметки 26 151,38. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 40,27 пункта (1,29%) и оказался на отметке 3 170,50. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 162,74 пункта (1,59%) - до 10 375,81.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $40,46 за баррель.
Как отметил в интервью газете The Wall Street Journal руководитель департамента инвестиций компании Aberdeen Standard Investment Джеймс Этли, "среди участников рынка очень мало тех, кто полагает, что в тех штатах, где зарегистрирован рост инфекций, будут введены драконовские меры". "Данные о ходе разработки вакцины от коронавируса помогают смягчить озабоченность", - пояснил он.