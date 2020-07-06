Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на надеждах на создание вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи с открытием сессии в понедельник выросли. Одним из факторов, повлиявших на настроения участников рынка, стали надежды на скорое создание вакцины от коронавируса, отметила газета The Wall Street Journal , комментируя открытие сессии.

"Рост числа случаев заражения коронавирусом в ряде штатов не отпугнул инвесторов, которые надеются на то, что процесс восстановления экономики будет продолжаться, а санитарные меры в отдельных штатах не будут чрезмерно жесткими", - говорится в сообщении.

Промышленный индекс Dow Jones на открытии сессии вырос на 330,56 пункта (1,28%) - до отметки 26 151,38. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 40,27 пункта (1,29%) и оказался на отметке 3 170,50. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 162,74 пункта (1,59%) - до 10 375,81.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $40,46 за баррель.

Как отметил в интервью газете The Wall Street Journal руководитель департамента инвестиций компании Aberdeen Standard Investment Джеймс Этли, "среди участников рынка очень мало тех, кто полагает, что в тех штатах, где зарегистрирован рост инфекций, будут введены драконовские меры". "Данные о ходе разработки вакцины от коронавируса помогают смягчить озабоченность", - пояснил он.