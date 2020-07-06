Борисов поручил Ростехнадзору до конца 2020 года проверить объекты ТЭК в Арктике

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, поручил Ростехнадзору провести до конца 2020 года внеплановые проверки объектов хранения нефти и нефтепродуктов в Арктике и в срок до 1 февраля 2021 года и доложить об их результатах правительству. Об этом ТАСС сообщили в аппарате Борисова.

В тексте поручения вице-премьера, с которым ознакомился ТАСС, говорится о необходимости проведения внеплановых выездных проверок по соблюдению "обязательных требований промышленной безопасности в соответствии с прилагаемым перечнем". О результатах ревизии вице-премьер попросил доложить в срок до 1 февраля 2021 года.

В перечне объектов, подлежащих проверке, числится 426 позиций, уточнили в аппарате. В Ростехнадзоре получение данного поручения подтвердили. "По поручению заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Борисова Ростехнадзор подготовил перечень из 426 опасных производственных объектов, предназначенных для хранения нефти и нефтепродуктов, расположенных в Арктической зоне РФ", - сообщили ТАСС в пресс-службе Ростехнадзора. Документ подписан вице-премьером 30 июня.

Перечень ревизии был ранее опубликован в телеграм-канале "Зеленый змий" (корректность списка подтвердили ТАСС в Ростехнадзоре). В него вошли промышленные объекты таких компаний, как "Газпром", "Роснефть", "Норникель", "Лукойл", "Новатэк", "Газпром нефть", "Алроса", "Татнефть", а также "Транснефть", РЖД и другие.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Росприродназору и Ростехнадзору к 22 июня представить список компаний в Арктике, которые будут подлежать проверке на предмет риска возможных аварий.

29 мая 2020 года на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей АО "НТЭК", произошел разлив более 20 тыс. тонн нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии.