Круизное сообщение между Россией и Абхазией отменили до конца 2020 года

КРАСНОДАР, 6 июля. /ТАСС/. Оператор единственного в России круизного лайнера "Князь Владимир" - компания "Черноморские круизы" из-за ситуации с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса отменила до конца 2020 года запланированное ранее морское сообщение с Абхазией, сообщили журналистам в понедельник в Абхазском морском пароходстве.

Первый рейс российского круизного лайнера "Князь Владимир" в Сухум должен был состояться 4 мая текущего года, заход в порт тогда отменили из-за пандемии коронавируса. Сообщилось, что восстановление навигации и определение даты захода лайнера будет завесить от дальнейшего развития сложившейся в России ситуации, связанной с коронавирусом.

"ООО "Черноморские круизы" уведомило "Абхазское морское пароходство" в том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году отменяются заходы т/х "Князь Владимир" в порт Сухум. При этом подчеркивается, что дальнейшая работа по организации захода т/х "Князь Владимир" в порт Сухум в 2021 году будет зависеть от эпидемиологической обстановки в Республике Абхазия и Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

15 февраля 2019 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи государственная компания "Абхазское морское пароходство" и ООО "Черноморские круизы" подписали соглашение о начале круизного сообщения между портами Абхазии и России с 2020 года. Соглашение предполагает заход круизного лайнера, курсирующего по маршруту Сочи - Ялта - Новороссийск - Севастополь, в абхазский порт Сухум. Второго декабря 2019 года "Князь Владимир" впервые зашел в порт Сухума в тестовом режиме, на его борту находились гендиректор "Черноморских морских круизов" Виктор Глуховщенко и заместитель руководителя федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) Захарий Джиоев.

Недельный круиз по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь организован в 2016 году по поручению президента РФ Владимира Путина о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе. На судне доступно 300 кают, лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам "шведский стол" и "а-ля карт", кинотеатром, барами, дискотекой и концертной площадкой.