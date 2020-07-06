Новый железнодорожный мост под Мурманском не будет иметь опор в акватории реки Кола

МУРМАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Длина нового железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском, который возводят взамен обрушившегося, будет составлять 110 метров. По проекту у нового моста не будет опор в русле реки, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД).

"Новый мост будет представлять собой металлическую конструкцию длиной 110 метров с заездами с обеих сторон по 18 метров каждый. Опор в русле реки у нового искусственного сооружения не предусмотрено, только береговые устои", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время проводятся работы по устройству буронабивных свай с установкой арматурных каркасов и бетонированием. В строительстве моста заняты более 150 человек и 28 единиц техники.

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском обрушился 1 июня при проведении ремонтных работ, одна из опор была смещена и деформирована. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано. Компания РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны были направляться в Мурманский транспортный узел, пассажирские поезда курсировали до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляли автобусами, такая схема движения пассажирских поездов частично сохранена. Мост взамен аварийного, который был введен в эксплуатацию в 1930 году, а реконструирован в 2014-м, планируют построить к октябрю. В конце июня РЖД запустила движение в обход обрушившегося моста по временной ветке.