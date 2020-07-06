{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый железнодорожный мост под Мурманском не будет иметь опор в акватории реки Кола

В строительстве моста заняты более 150 человек

МУРМАНСК, 6 июля. /ТАСС/. Длина нового железнодорожного моста через реку Кола под Мурманском, который возводят взамен обрушившегося, будет составлять 110 метров. По проекту у нового моста не будет опор в русле реки, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД).

"Новый мост будет представлять собой металлическую конструкцию длиной 110 метров с заездами с обеих сторон по 18 метров каждый. Опор в русле реки у нового искусственного сооружения не предусмотрено, только береговые устои", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время проводятся работы по устройству буронабивных свай с установкой арматурных каркасов и бетонированием. В строительстве моста заняты более 150 человек и 28 единиц техники.

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском обрушился 1 июня при проведении ремонтных работ, одна из опор была смещена и деформирована. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском было прервано. Компания РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны были направляться в Мурманский транспортный узел, пассажирские поезда курсировали до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляли автобусами, такая схема движения пассажирских поездов частично сохранена. Мост взамен аварийного, который был введен в эксплуатацию в 1930 году, а реконструирован в 2014-м, планируют построить к октябрю. В конце июня РЖД запустила движение в обход обрушившегося моста по временной ветке.

Теги
РоссияМурманская область
Райффайзенбанк перестал принимать заявки на выдачу ипотеки по льготной ставке под 6,19%
Клиенты, которые подали заявку по программе до 6 июля 2020 года, получат льготную ставку независимо от даты одобрения
Читать полностью