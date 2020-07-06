Затраты на маркировку молока для фермеров оцениваются в 15-35 тыс. рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Затраты малых предприятий на оснащение оборудованием для маркировки молочной продукции цифровыми кодами оцениваются в 15-35 тыс. рублей. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщил председатель совета директоров оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.

"Для малых предприятий с объемом переработки до 10 тонн молока в сутки комплект оборудования обойдется от 15 до 35 тысяч рублей в зависимости от производительности принтера этикеток", - сказал Дубин, отметив, что в настоящее время тестируются различные варианты нанесения маркировки, в том числе прямое нанесение, наклеивание этикетки, печать кодов на упаковке еще в типографии.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, в свою очередь, отметил, что выбираются наиболее оптимальные и экономичные решения. "Помимо большого количества участников, выбраны два десятка предприятий разного уровня, с разным объемом производства, где непосредственно эта система прогоняется от сырья до готовой продукции и отлаживаются бизнес-процессы, рассчитываются и предлагаются решения, чтобы они были минимальны с точки зрения цены и высочайшие с точки зрения качества того оборудования, которое необходимо устанавливать", - сказал Евтухов.

Согласно подсчетам ЦРПТ, затраты в целом для производителей оцениваются в 4 копейки на единицу продукции. "Если комбинировать все эти методы, действительно, осуществляется обследование каждой площадки, подбирается оптимальное решение и с точки зрения производственных возможностей, и с точки зрения стоимости. У нас получается внедрение на единицу продукции: затраты оцениваются в около 4 копеек, порядка 4 млрд [рублей] на всю отрасль", - пояснил Дубин.

Представитель ЦРПТ добавил, что для ретейла расходы минимальны. "Во-первых, розница во многом оснащена для других товарных групп. Помимо всего прочего, проект цифровой маркировки базируется на реформе онлайн-касс, соответственно, система получает информацию о выбытии от онлайн-касс, специально ничего оснащать для этого не требуется", - сказал Дубин.

Эксперимент по маркировке молочной продукции проходит до 31 декабря 2020 года. Для отдельных категорий, которые определит правительство, она станет обязательной с 20 января 2021 года, для остальных - до 1 октября.