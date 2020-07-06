Промсвязьбанк и Башкирия подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) и Республика Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития региона в ходе онлайн-совещания председателя ПСБ Петра Фрадкова и главы Башкортостана Радия Хабирова, следует из пресс-релиза кредитной организации.

"Стороны также заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития Башкортостана и поддержке ПСБ значимых проектов республики. В числе приоритетных направлений - развитие предпринимательства, льготного ипотечного кредитования, а также реализация национальных проектов", - говорится в сообщении.

При этом в ходе совещания особое внимание было уделено повышению качества жизни и решению жилищных вопросов населения Башкирии. Так, были достигнуты договоренности о реализации программы льготного ипотечного кредитования в рамках социально-экономической поддержки жителей республики.

"ПСБ снизит до 3,99% годовых процентную ставку по "Семейной ипотеке" на покупку нового жилья и ставку рефинансирования для сотрудников бюджетных организаций, получающих зарплату на карты ПСБ. Для остальных клиентов ставка составит 4,5%", - сообщается в пресс-релизе.

Помимо этого, Петр Фрадков и Радий Хабиров обсудили возможности поддержки банком инвестиционной программы Республики Башкортостан, нацеленной на улучшение инвестиционного климата в регионе.