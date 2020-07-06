На Ставрополье собрали более 3 млн т зерна

ПЯТИГОРСК, 6 июля. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья собрали свыше 3 млн т зерна с примерно 1,3 млн га, что составляет 65% от запланированной площади. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

"На 6 июля убрано 1 млн 263 тыс. га, или 65,5% от запланированной площади. Собрано 3,265 млн т зерна", - сообщили в министерстве.

По данным министерства, в лидерах уборки - Апанасенковский, Новоалександровский, Красногвардейский, Ипатовский районы.

Ранее в министерстве сельского хозяйства края сообщали, что во время уборочной кампании урожай предстоит убрать с площади 2 млн га, что на 200 тыс. га меньше, чем в 2019 году. В текущем году прогнозируется производство зерна на уровне 5,4-5,8 млн т. Урожай зерна без кукурузы в регионе в 2019 году составил 8,4 млн т.