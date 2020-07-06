Объем ФНБ в июне снизился на 21,9 млрд руб.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в июне сократился на 21,9 млрд рублей и на 1 июля составил 12,14 трлн рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина.

На 1 июня объем ФНБ равнялся 12,161 трлн рублей.

Объем ликвидных активов ФНБ на 1 июля составил эквивалент 8,119 трлн рублей, или $116,061 млрд (7,1% ВВП, прогнозируемого на 2020 год).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено $53,361 млрд, €45,959 млрд, £8,911 млрд и 248,2 млн рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 581,044 млрд рублей.

В долговые обязательства иностранных государств вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 225,236 млрд рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,992 млрд рублей.

На депозитах ВТБ и Газпромбанка в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов находится еще 138,434 млрд рублей.