В России появится ГОСТ на парашюты

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. ГОСТ на парашюты впервые появится в России, он вступит в силу с 1 августа, сообщила пресс-служба Росстандарта.

"Разработанный в рамках реализации комплексной целевой программы развития парашютостроения РФ до 2025 года, ГОСТ Р стал первым отечественным нормативно-техническим документом в области парашютостроения", - говорится в сообщении.

Новый стандарт предназначен для организаций, разрабатывающих и производящих гражданские спортивные парашюты. Как уточнило ведомство, документ, подготовленный с учетом российского и международного опыта, прописывает технические требования к конструкции и испытаниям спортивных парашютных систем. Применение ГОСТ позволит согласовать российские методы и технологии испытаний с международными, что будет способствовать дальнейшему выходу произведенных в РФ парашютов на международный рынок, отмечает Росстандарт.