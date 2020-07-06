Минкомсвязь хочет направить на поддержку российской ОС "Аврора" 8,2 млрд руб.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь хочет направить на поддержку отечественной мобильной операционной системы "Аврора", разрабатываемой "Ростелекомом", 8,2 млрд руб. в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом говорится в предложениях министерства, направленных к заседанию рабочей группы при АНО "Цифровая экономика".

Так, среди предложений указано "обеспечение мер поддержки развития отечественной мобильной операционной системы "Аврора", в том числе в государственных органах, органах местного самоуправления при оказании ими услуг и исполнении функций ("Аврора)". Это следует из документа, имеющегося в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС. Предполагается, что это станет новым показателем, внесенным в федеральный проект "Цифровое государственное управление" нацпрограммы "Цифровая экономика".

Финансирование предлагается начать с 2021 года - в этот год будет направлено 450 млн рублей. В 2022 году планируется выделить уже около 1 млрд руб., в 2023 и 2024 годах - по 3,3 млрд руб. Таким образом, всего предлагается направить 8,2 млрд руб., следует из материалов.

По словам источника, знакомого с ходом обсуждения, операционная система "Аврора" уже упоминалась в документах нацпрограммы. Однако сейчас впервые были прописаны размеры ее финансовой поддержки. В "Ростелекоме", разработчике ОС, отказались от комментариев. В Минкомсвязи также не прокомментировали изменения в нацпроекте, лишь отметили, что работа над его корректированием продолжается.

Перевод чиновников на мобильные устройства на "Авроре" по поручению президента планировалось начать еще в 2019 году, проект оценивался в более 160 млрд руб. за четыре года. Планировалось, что к концу 2021 года 1,4 млн госслужащих перейдут на смартфоны с отечественной ОС. По данным "Коммерсанта", теперь "Ростелеком" оценивает затраты государства на это в 64,4 млрд руб. до 2025 года.

Пока что самый массовый проект для "Авроры" - Всероссийская перепись населения. Благодаря ней, ОС будет установлена на планшетах, изготовленных на заводах российских компаний и "Аквариус" и "Байтэрг" и предназначенных для переписчиков. Всего для переписи будет выпущено 360 тыс. устройств.