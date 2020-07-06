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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" не получал документы Росприроднадзора об оценке экологического ущерба

В компании отметили, что смогут дать комментарий после получения и изучения документов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "Норникель" пока не получал документы Росприроднадзора об оценке ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщил журналистам представитель компании.

"Документы Росприроднадзора в компанию пока не поступали. По получении изучим и сможем прокомментировать", - сказал он.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб экологии от разлива топлива на ТЭЦ-3 в 148 млрд рублей.

В пресс-службе Росприроднадзора сообщили ТАСС, что требования о добровольном возмещении ущерба направлены АО "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель").

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин считает "беспрецедентным" объем ущерба водным объектам в связи с происшествием в Норильске, потому озвученная сумма ему полностью соответствует.

29 мая на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") произошел разлив более 20 тыс. тонн нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. В настоящее время продолжается ликвидация последствий аварии.

Теги
РоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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