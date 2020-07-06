Минюст: из более чем 190 НКО-иноагентов в России за 8 лет сами зарегистрировались лишь 30

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Лишь 30 из выявленных в России за восемь лет некоммерческих организаций с признаками "иностранного агента" самостоятельно зарегистрировались в России. Об этом сообщил директор департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ Сергей Быстревский на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Он напомнил, что закон 2012 года об НКО, выполняющих функцию иностранного агента, изначально предполагал заявительный характер их регистрации (включения в реестр). "Практика показала, что организации, которые соответствуют признакам (получают средства из иностранных источников и занимаются политической деятельностью), эту обязанность практически не выполняли. За восемь лет самостоятельно добросовестно было [включено в реестр по поданным заявлениям] всего 30 организаций из 191 [включенной в реестр]", - сообщил Быстревский. Реестр начал активно пополняться после того, как в 2014 году был введен также механизм принудительного включения в реестр.

Представитель Минюста напомнил, что есть два способа исключения из реестра. Первый - если в течение года организация не получала денег от иностранных организаций и не занималась политической деятельностью либо если НКО в течение трех месяцев после включения в реестр вернула деньги или иное имущество иностранному поставщику. Было подано 70 таких заявлений, 45 НКО исключили из перечня иноагентов. Второй способ - ликвидация организации по решению суда либо путем самоликвидации. "За весь период с 2012 года из реестра в связи с ликвидацией исключено 77 некоммерческих организаций. На сегодняшний день у нас 61 организация в реестре", - сообщил глава департамента Минюста.

По его словам, "законодательство в этой сфере достаточно урегулировано, необходимость его совершенствования показала практика правоприменения: когда заявительный характер не сработал, пришлось вносить изменения, чтобы совершенствовать законодательство и позволить выявлять больше организаций, которые недобросовестно исполняют эту обязанность". В 2017 году в законодательство был добавлен институт СМИ, выполняющих функцию иноагента (зарегистрированные в иностранном государстве или иностранные структуры без образования юридического лица, распространяющие для неопределенного круга лиц печатные, аудио-, видео- и иные материалы и получающие для этого средства из-за рубежа), в настоящее время в реестре 11 СМИ-иноагентов. В декабре прошлого года в закон "О СМИ" было включено обязательство для них создавать российские представительства.