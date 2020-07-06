Банки реструктуризировали физлицам кредиты за время пандемии на сумму более 625 млрд руб.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Банки с начала периода пандемии коронавируса реструктуризировали физическим лицам кредиты на общую сумму более 625 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"К концу июня общая сумма проведенных реструктуризаций для физических лиц как по собственным программам банков, так и по закону № 106-ФЗ превысила 625 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

При этом всего с 20 марта по 30 июня население направило в банки 2,3 млн заявлений об изменении условий кредитного договора. С 18 по 30 июня таких заявлений в кредитные организации поступило 99 тыс., из них получили одобрение около 62% от рассмотренных.

Кредиты крупным компаниям

Объем реструктурированной ссудной задолженности крупных компаний на конец июня составил 2,3 трлн рублей, также говорится в сообщении Банка России.

Что касается малого и среднего бизнеса, то в общей сложности с 20 марта по 30 июня в банки поступило 135,5 тыс. заявок от субъектов МСП. При этом одобрено почти 73% от числа рассмотренных заявок, всего малый и средний бизнес получил возможность реструктурировать кредиты в общем объеме более 666 млрд рублей.

Компании МСП за вторую половину июня направили банкам немногим более 2 тыс. заявлений на реструктуризацию против 4,4 тыс. заявлений в предыдущие две недели.

Также в ЦБ отмечают, что в последнюю неделю июня увеличилось число обращений в кол-центр Банка России по вопросам кредитных каникул, а также льготного кредитования юридических лиц.

Компании МСП за вторую половину июня направили банкам немногим более 2 тыс. заявлений на реструктуризацию против 4,4 тыс. заявлений в предыдущие две недели.