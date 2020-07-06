{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Капитализация Amazon превысила $1,5 трлн

Стоимость акции компании достигла рекордных $3 тыс.
Описание
© REUTERS/Pascal Rossignol

ТАСС, 6 июля. Цена за акцию американской корпорации Amazon составила более $3 тыс. Рыночная капитализация Amazon теперь превышает $1,5 трлн. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

По информации телеканала CNN, такая стоимость ценных бумаг компании зафиксирована впервые.

Отметки капитализации в $1,5 трлн. к настоящему времени достигли еще две компании: Apple и Microsoft.

Amazon является крупнейшей в мире корпорацией, продающей товары и услуги через интернет. Она была основана Джеффом Безосом в 1994 году. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index ("Индекс миллиардеров"), состояние предпринимателя достигло $172 млрд.

Теги
США
Райффайзенбанк перестал принимать заявки на выдачу ипотеки по льготной ставке под 6,19%
Клиенты, которые подали заявку по программе до 6 июля 2020 года, получат льготную ставку независимо от даты одобрения
Читать полностью