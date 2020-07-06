Telia построит первый в Эстонии дата-центр, работающий на солнечной энергии

ТАСС, 6 июля. Европейская телекоммуникационная компания Telia будет снабжать новый центр обработки данных в Лаагри (Таллин) исключительно солнечной энергией. Дата-центр станет первым в Эстонии, работающим на возобновляемой энергии, сообщило издание Power Engineering International.

"Предпосылкой к строительству нового солнечного парка зачастую является благоприятное местоположение и оптимальные физические характеристики, какими обладают, например, крыши домов. Подходящий участок расположен недалеко от ЦОД Telia, и мы ожидаем, что переход на солнечную энергию пройдет успешно. В частности, в летние месяцы более высокий уровень выработки солнечной энергии позволит компенсировать повышенные расходы энергии на охлаждение ЦОД", - отметил руководитель отдела сетей и инфраструктуры эстонского офиса Telia Тойво Праакель.

Одним из приоритетов Telia является экологическая устойчивость и минимизация вредного воздействия на окружающую среду. Переход на солнечную энергию позволит компании снизить уровень потребления энергии из ископаемых источников и сократить выбросы углекислого газа. Ранее компания уже реализовала проект по использованию тепловой энергии, выделяемой ЦОД, для отопления офисных зданий в Таллине.

Согласно плану проекта, новый солнечный парк будет построен компанией Pro-Solar и завершен уже к концу лета 2020 года.