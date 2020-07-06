ДОМ.РФ сократил лимиты на выдачу льготной ипотеки из-за большого числа заявок банков

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. ДОМ.РФ пропорционально снизил лимиты банкам на выдачу льготной ипотеки по ставке не более 6,5% в связи с большим количеством заявок от кредиторов. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в госкомпании, комментируя заявление Райффайзенбанка, приостановившего прием заявок на льготную ипотеку.

"Постановлением правительства установлено, что общий лимит на выдачу составляет 740 млрд рублей. Так как от кредиторов было получено заявок на более чем 1 трлн рублей, то всем кредиторам были пропорционально снижены лимиты (относительно их доли в общем объеме запрошенного лимита)", - сообщили в ДОМ.РФ.

Лимит по программе не сократился, был ограничен лимит каждого кредитора. Это было сделано, чтобы общий распределенный лимит не превышал 740 млрд рублей, пояснили в компании.

Райффайзенбанк ранее сообщил ТАСС, что приостановил прием заявок на ипотеку по льготной ставке 6,19%, "учитывая информацию ДОМ.РФ о равномерном сокращении лимита всем банкам-партнерам". Как уточнили в кредитной организации, Райффайзенбанк стал первым из российских банков, который исчерпал выделенный лимит по льготной ипотеке благодаря спросу со стороны клиентов и динамическому росту объемов выдач в мае и июне.

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля 2020 года. Оператором программы выступает компания "ДОМ.РФ". Ипотеку с господдержкой по льготной ставке можно оформить до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет.