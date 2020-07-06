Bloomberg: капитализация Tesla растет на $14 млрд в день в течение почти недели

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Рыночная стоимость американской компании Tesla Илона Маска увеличивалась в среднем на $14 млрд в сутки пять дней подряд. Такие подсчеты представило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg.

На Нью-Йоркской фондовой бирже котировки акций производителя электромобилей в понедельник рванули вверх на $162,92 (13,48%), достигнув отметки $1 371,58. 1 июля стоимость одной ценной бумаги Tesla возросла на 4%, составив почти $1 120. Из-за этого рыночная капитализация предприятия приблизилась к $210 млрд, а 3 июля - к $224,5 млрд. Tesla таким образом обошла практически все 500 компаний, представленных в индексе S&P 500, включая японский автомобилестроительный гигант Toyota.

По выкладкам Bloomberg, капитализация компании Маска за пять дней выросла на столько же, сколько стоят на рынке ценные бумаги трех ведущих автомобилестроителей США - General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler вместе взятые.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Сначала компания специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.