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В Приморье началось чипирование сельскохозяйственных животных

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, чипирование поможет облегчить работу ветеринаров, сделать прозрачными куплю и продажу животных и исключит подлоги скота

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Пилотный проект по чипированию сельскохозяйственных животных начался в двух муниципалитетах Приморья. Он поможет облегчить работу ветеринаров, сделать прозрачными куплю и продажу животных и исключит подлоги скота, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

"Каждому животному присваивается индивидуальный номер, который вносится в базу единого государственного реестра. Закрепляется вся информация о животном - родословная, история болезни, диагностические исследования, перемещения. Идентификация делает прозрачными сделки купли-продажи животных, исключает подлоги и хищения скота", - говорится в сообщении.

Проект идентификации животных и автоматизации животноводческой отрасли "Регагро" реализуется в Уссурийске и Михайловском районе, в рамках него проводится маркировка, регистрации и учет животных. Пресс-служба уточняет, что с помощью "Регагро" на государственный учет уже принято трехмиллионное поголовье скота в 20 субъектах России.

Мобильное приложение позволяет регистрировать и идентифицировать животных в полевых условиях даже при отсутствии интернета, оформлять отправку проб в лабораторию, фиксировать вакцинации и другие санитарно-профилактические мероприятия. Карманный компьютер со встроенными сканерами мгновенно идентифицирует животное, вся процедура регистрации занимает не более 30 секунд. Система автоматически формирует электронные сопроводительные документы, ветеринарные паспорта, акты о проведенных профилактических противоэпизоотических мероприятиях.

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РоссияПриморский крайДальний Восток
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