"Известия" сообщили о возможном смягчении правил продажи алкоголя

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ разрабатывает законопроект, который позволит властям регионов самостоятельно определять правила продажи алкогольной продукции вблизи медицинских учреждений. Об этом во вторник сообщают " Известия " со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

"По поручению заместителя председателя правительства РФ Т. А. Голиковой разработан законопроект о передаче субъектам России полномочий самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - рассказали изданию в пресс-службе министерства, добавив, что законопроект внесут в правительство в третьем квартале 2020 года, после чего он поступит в Госдуму.

По данным источников издания, близким к разработке инициативы, ведомство собирается частично отменить запрет на продажу алкоголя рядом с медицинскими учреждениями.

Отмечается, что при принятии решений в каждом регионе будут учитываться местные особенности, например социально-экономическое положение, уровень развития торговли и общественного питания, а также обеспеченность населения площадью торговых объектов. Как указали газете в Минпромторге, "из-за особенностей каждого конкретного субъекта невозможно определить на федеральном уровне единый общероссийский перечень", поэтому планируется передать эту обязанность регионам.

В феврале Минпромторг разработал законопроект, которым предлагалось утвердить единые правила утверждения разрешенного расстояние между алкомаркетами и школами, а также больницами и спортивными объектами в регионах РФ. Из-за отсутствия единого подхода органы местного самоуправления могут устанавливать любые расстояния - от 30 до 300 и более метров от соцобъектов, что, по мнению ведомства, негативно сказывается на легальной розничной торговле.