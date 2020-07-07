Компания в Приморье в течение двух лет планирует собрать около 100 тонн гребешка

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) компания "Эффективная энергия" планирует в ближайшие два года собрать около 100 тонн гребешка и 50 тонн трепанга, которые ценятся как деликатес и источник полезных веществ. Это будет первый товарный урожай, который инвестор вырастит в уникальной акватории Хасанского района в Приморье, сообщил журналистам директор компании Василий Гребенников.

Инвестор обладает рыбоводными участками площадью 115 га в Хасанском районе Приморского края в районе села Витязь на юге региона. Инвестиции в проект составят 29 млн рублей, создано 23 рабочих места. "Мы планируем рассадить порядка 1 млн особей гребешка приморского. Это даст нам возможность собрать урожай порядка 100 тонн товарной продукции в конце 2021 - начале 2022 года. Также мы высадили более 1 млн особей трепанга, что позволит нам извлечь в 2022 году порядка 50 тонн трепанга в сыром виде", - сказал Гребенников.

Он добавил, что, помимо морского гребешка и трепанга, компания намерена выращивать водоросли и морского ежа. Эти виды в естественных условиях живут в симбиозе - например, водоросли являются кормом для ежа, отходы жизнедеятельности гребешка - кормом для трепанга. В прошлом году здесь начался совместный с Институтом биологии моря РАН эксперимент по выращиванию водорослей, и ожидается, что первый товарный урожай можно будет собрать в следующем году. Кроме того, компания продала часть рассады приморского гребешка на север края для других хозяйств.

"Акватория Хасанского района является уникальной в своем роде, мы находимся на границе теплых и холодных морей, это обеспечивает максимальное биоразнообразие гидробионтов, также наличие холодных вод обеспечивает высокую продуктивность. Важным преимуществом Хасанского района является доступность к основным внешним рынкам - Китая и Кореи. В дальнейшем, помимо непосредственно марикультуры, мы планируем развивать туристическую деятельность", - рассказал Гребенников.

Дальневосточный трепанг - морское животное типа иглокожих. Он, в частности, используется в традиционной китайской медицине как средство продления жизни. Морской гребешок считается деликатесом. В Приморье проводится фестиваль, во время которого рестораны готовят его различными способами и продают по единой цене. Кроме того, он является источником полезных веществ и используется для приготовления БАДов.

Расширение участков для аквакультуры

В понедельник Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) предложило увеличить в Дальневосточном федеральном округе площадь акваторий, которые доступны для аквакультуры. В том числе АПИ рекомендует разрешить расширение действующих участков за счет прилегающих акваторий.

Сейчас действует специальный онлайн-сервис, который позволяет инвесторам выбирать на Дальнем Востоке участки под аквакультуру. Однако площадь такого участка должна быть не менее 100 га, из-за чего часть акватории остается неиспользованной. Присоединение таких участков к действующим также не предусмотрено.

Кроме того, АПИ предложило изменить правила по определению границ участков. Они определяются с помощью четырех точек, соединенных прямыми линиями. Однако из-за ограниченности акватории и изрезанности береговой линии эти правила часто не позволяют сформировать новые участки.

По оценке агентства, предлагаемые решения позволят увеличить площадь акватории, используемой под аквакультуру, не менее чем на 30%. Кроме того, они помогут увеличить финансовые показатели проектов и улучшить ситуацию с браконьерством, отметили в АПИ.