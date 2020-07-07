Хайнань заключил серию меморандумов о развитии торговли со странами Европы

ХАЙКОУ, 7 июля. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань на прошлой неделе заключили серию меморандумов о развитии торгово-экономических связей с рядом европейских государств. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, Управление международного экономического развития острова подписало протоколы о намерениях с предпринимательскими ассоциациями России, Великобритании, Дании, Португалии, Франции и ФРГ. Согласно договоренностям, стороны будут обмениваться важной информацией, проводить совместные выставки, координировать меры для стимулирования роста взаимного товарооборота и объема инвестиций.

Как уточнила администрация Хайнаня, в прошлом аналогичные документы о сотрудничестве были подписаны представителями правительственных и деловых кругов провинции и нескольких азиатских государств, включая Индию, Республику Корея, Сингапур, Узбекистан, Японию. "Таким образом наш регион налаживает стратегические связи с внешним миром. <...> В минувшем месяце была официально запущена программа развития Хайнаньского порта свободной торговли, в соответствии с которой наблюдается формирование и укрепление взаимовыгодных контактов на уровне союзов предпринимателей и региональных организаций", - пояснил представитель управления.

По его словам, хайнаньское руководство уделяет пристальное внимание как привлечению иностранных инвесторов, так и освоению национальным бизнесом внешних рынков. "Таким образом Хайнань создает много благоприятных возможностей для всего мира", - подчеркнул чиновник. Он уточнил, что среди наиболее перспективных направлений сотрудничества, по которым ведется интенсивная работа, - новейшие технологии, туризм, финансовая сфера, проекты по защите окружающей среды, общественное образование, транспортные коммуникации и логистика.

"Мы видим большой потенциал, который имеет важное значение, и будем активно использовать имеющиеся шансы, а также каналы сотрудничества как на межправительственном уровне, так и при взаимодействии отдельных отраслей и предприятий", - добавил представитель управления.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали "Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане", в соответствии с которой администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет - окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.