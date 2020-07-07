Налоговый режим для самозанятых в первую неделю выбрали почти 900 жителей Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Новый налоговый режим для самозанятых за первую неделю его действия в Приморье выбрали почти 900 человек, всего по предварительным оценкам эта мера позволит "вывести из тени" до 25 тыс. жителей региона, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Владимир Путин во время обращения к россиянам 23 июня сообщил, что все российские регионы смогут с 1 июля 2020 года вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых, который в настоящий момент введен в 23 субъектах РФ в качестве пилотного проекта. Кроме этого, в начале июня президент подписал закон, распространяющий федеральные меры господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях пандемии коронавируса на самозанятых граждан.

"С 1 июля зарегистрировано 892 человека. Данная мера, по предварительным оценкам, позволит "вывести из тени" до 25 тыс. жителей Приморья, ведущих предпринимательскую деятельность", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что законом не предусмотрено обязательное указание налогоплательщиком осуществляемого вида деятельности, поэтому пока нет возможности определить, какие из них наиболее популярны среди выбравших новый налоговый режим.

В целом возможность легализовать свою деятельность получили жители края, которые работают в сфере ухода и присмотра, репетиторы, парикмахеры, швеи, фотографы и другие специалисты, которые работали в теневой сфере экономики и не были зарегистрированы в налоговых органах. Кроме того, теперь они могут оказывать услуги юридическим лицам официально.

Ситуация в Забайкалье

Иная ситуация сложилась в Забайкальском крае: здесь против соответствующего законопроекта в начале июня выступили депутаты КПРФ в региональном заксобрании, документ не прошел первое чтение, и теперь это один из двух регионов Дальнего Востока, где новый налог не внедрили. Тем не менее, местные жители регистрируются в качестве самозанятых, но в других регионах, сообщила журналистам пресс-служба регионального правительства.

"988 забайкальцев уже зарегистрировались как самозанятые в других регионах России и теперь платят налог в бюджеты других субъектов. По данным управления Федеральной налоговой службы РФ по Забайкальскому краю, за 2019 год и пять месяцев 2020 года забайкальцами перечислено в бюджеты других регионов уже около 1,3 миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе.

Налоговый режим предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. С прошлого года этот режим работал в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане, где в качестве самозанятых зарегистрировались более 330 тыс. человек.